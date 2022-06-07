جامعة الملك خالد تنظم ملتقى التكامل بين عمليات تطوير الخطط الدراسية في الجامعة والبرنامج التنفيذي لتطوير المسارات » صحيفة الرأي الإلكترونية

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة المناهج والخطط بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، أمس، ملتقى “التكامل بين عمليات تطوير الخطط الدراسية في الجامعة والبرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات”، وذلك بحضور المدير العام للمناهج والمشرف على المسارات الدكتور عبدالله الفيفي، وعدد من العمداء ووكلاء الكليات للشؤون التعليمية والأكاديمية وأعضاء لجان الخطط والمناهج في الأقسام والكليات، ومشاركة فريق من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد محمد دعجم أن هذا الملتقى يأتي لبيان أهمية معرفة مقررات المسارات والبحث عن خيارات تقلل من تداخل هذه المقررات مع متطلبات الجامعة والكلية، والبحث عن نظام يخدم تسريع الطالب واكتساب معارف ومهارات جديدة في المرحلة الجامعية.

من جانبها أبانت المشرف العام على وحدة الخطط والمناهج الدكتورة أضواء الأحمري أهمية التكامل مع نظام المسارات المتعددة في المرحلة الثانوية وتطوير الخطط والمناهج الدراسية والارتقاء بمخرجات التعليم، والتركيز على المهارات التي تخدم الطالب في المرحلة الجامعية.

وقد شهد الملتقى عرضًا مرئيًّا قدمه ممثلو الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير حول التوجه في التعليم العام إلى نظام المسارات المتعددة، وآلية القبول، ومقررات هذه المسارات، والحديث عن قبول الطلاب في الجامعات وفق هذه المسارات، كما شمل اللقاء الرد على التساؤلات حول تطبيق نظام المسارات في منطقة عسير وإجراءات قبول الطلاب بعد الثانوية وفق المسارات.