جامعة الملك خالد تتيح خدمتي تغيير القبول والقبول الفوري لمتقدمي 1444 » صحيفة الرأي الإلكترونية

أتاحت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل خدمتي تغيير القبول والقبول الفوري للراغبين والراغبات في الالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم بالجامعة للعام الجامعي 1444.

وأبان عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أن إتاحة الخدمتين تأتي لاستفادة الطلاب والطالبات من المقاعد الشاغرة للقبول، وأضاف أن خدمة تغيير القبول تتاح لمن وافق على الترشيح لتخصص معين، فيما تتاح خدمة القبول الفوري للمتقدمين والمتقدمات الذين لم يوافقوا على الترشيح لتخصص محدد أو لم يتم ترشيحهم سابقًا، موضحًا أن إتاحة الخدمتين تستمر حتى الـ 13 من شهر محرم الجاري من خلال البوابة الإلكترونية s.kku.edu.sa/vI

وكانت عمادة القبول والتسجيل قد أعلنت مؤخرًا أسماء المقبولين نهائيًّا بدرجتي الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي 1444 بعد أن أكملوا إجراءات الترشيح كما أعلنت العمادة المعدلات التي توقف عندها القبول في مختلف التخصصات من خلال الرابط:

https://drive.google.com/file/d/1o3HOfYjCfbmEuZw1R54b99jgvLirbmSl/view?usp=sharing

يذكر أن جميع إجراءات القبول تمت بشكل إلكتروني كامل.