جامعة أسيوط تكشف تفاصيل تهديد طالب لزميلته بالقتل حال رفض الزواج

كشف الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الطلاب والتعليم، تفاصيل الإجراءات التي إتخذتها الجامعة فور تقدم طالبة ببلاغ ضد زميلها بعد تهديدها بالقتل لرفضها الزواج منه.

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استدعاء الطالب والطالبة رغم التصالح بينهما

وقال “غريب”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج “كلمة اخيرة”، المذاع على فضائية “on”، مساء الثلاثاء،: “فور لجوء الطالبة مباشرة لإدارة الامن الجامعي، تم استدعاء الطالب والطالبة رغم التصالح بينهما في النيابة في مكتبتنا وأسرهم، وتم الاتفاق على بعض الامور ”

أن الطرفين كان لديهما نية صادقة لحل الامر وتم احتواء الموقف

وتابع: “كان هناك لبس في إدارك الامور، حيث أن هناك سابق معرفة بين الطالب والطالبة وهم زملاء واصدقاء منذ أكثر من سنة، لكن الطالب إعتقد أن هناك إمكانية لاقامة علاقة مستقبلية مع الطالبة في إطار زواج مستقبلي، لكن الطالبة إستشعرت الخوف من بعض رسائل الطالب، نظرًا لواقعة نيرة أشرف في حال رفضها للعلاقة وتم إحتواء الامر بينهما والتشديد على الطالب بعدم التعرض للطالبة على وجه الاطلاق”، لافتًا إلى أن الطرفين كان لديهما نية صادقة لحل الامر وتم احتواء الموقف

الطالب لم يقدم على تهديد الطالبة بأن تلقى مصير نيرة أشرف

وكشف أن الطالب لم يقدم على تهديد الطالبة بأن تلقى مصير نيرة أشرف، لكن نظرًا لتأثير واقعة فتاة المنصورة المغدورة، خشيت الطالبة من بعض رسائله ان يكون بداية لنفس المصير فإتخذت ما إعتقدت أنه خطوة إستباقية، متابعًا: “عشان موضوع نيرة أخذ ابعاد كثيرة ومن الاثار السلبية لقضية فتاة جامعة المنصورة المغدورة أشعر كثير من الطالبات بالخوف “

لم يكن تحديد بالقتل لكنه تهديد طفولي

وكشف نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب تفاصيل التهديد الذي تلقته الطالبة على يد زميلها، معقبًا:” مكنش تهديد مباشر بالقتل لكن تهديد طفولي، قال في محتواه لو لم تستمري معي في العلاقة هقول إلى بينا، ولكن والد الطالب عندما تحدثت معه الجامعة قال أن إبنه أخبره في رغبته في التقدم لطلب يد الفتاة، ومن ثم حدث سوء تفهم، والطالبة لجأت لنا خوفًا من اي أحداث مستقبلية”.