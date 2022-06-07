ثقافي / مسؤول بالجامعة العربية يلتقي برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر وكالة الأنباء السعودية



القاهرة 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 يونيو 2022 م واس

التقى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي في القاهرة اليوم، برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري الكاتب الصحفي كرم جبر.

وجرى خلال اللقاء بحث التحضيرات الخاصة بأعمال الدورة الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، والمقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة.

// انتهى //

19:24ت م

0159





