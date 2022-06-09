ثقافي / اختتام حفل سوق الإنتاج بمهرجان أفلام السعودية وحصول نص “للتو رأيت السماء” على أربع جوائز وكالة الأنباء السعودية



الظهران 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واس

اختتم مساء أمس حفل سوق الإنتاج ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أفلام السعودية، الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” وجمعية السينما، بدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، وحضور عدد من المتخصصين والمهتمين بصناعة الأفلام وتمويلها.

وحقق نص الفيلم القصير “للتو رأيت السماء” أربع جوائز، فيما تساوت ثلاثة نصوص في عدد الجوائز التي حصدتها، حيث حصد “الدار” و”حفل افتتاح” و”سندريلا الحي” ثلاث جوائز لكل واحد منها.

وحصل نص “أثكريم” و “قطار القايلة” كل واحد منهما على جائزة واحدة، فيما حصل نص “أنا وحبيبي في عدن” عن فئة الأفلام القصيرة، ونص “عزيز هالة” عن فئة الأفلام الطويلة على شهادة تكريم وإشادة.

وأوضح مدير العمليات في سوق الإنتاج مقداد بو حليقة، أن السوق الذي عقد على مدى خمسة أيام تضمّن 17 فعالية متنوعة، منها دورات مختصة ولقاءات مفتوحة وتوقيع كتب، وتدشين مجلة “كراسات سينمائية” المختصة في مجال الصناعة السينمائية، مبينًا أن سوق الإنتاج ضم 15 جهة إنتاجية وداعمة، واستقبل 103 مشاركات، ووقع الاختيار على 14 نصاً منها، إلى جانب مناقشة 35 اتفاقية لعروض أفلام في المحافل الدولية.

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