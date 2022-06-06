ثاني مرة.. إصابة الرئيس البرازيلي الأسبق “لولا” بكورونا



شُخّصت، الأحد، إصابة الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بكوفيد-19 لكن من دون أن تظهر عليه أي أعراض.



ووفق فريق حملته الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعد هذه ثاني مرة يصاب لولا (76 عاما) بكوفيد وهو يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ونشرت أوساط الرئيس الأسبق (2003-2010) الملقح ضد كوفيد بيانا جاء فيه أن لولا وزوجته روزانجيلا دا سيلفا (55 عاما) “شُخّصت اليوم إصابتهما بكوفيد-19”.

وأشار البيان إلى أن “الاثنين بخير. الرئيس الأسبق لا تظهر عليه أعراض بينما (زوجته) لديها أعراض خفيفة”، مضيفا “سيبقيان في الحجر ويتلقيان دعما طبيا في الأيام المقبلة”.

وأرفِق البيان بشهادة صحية تفيد بأن الحالة الصحية العامة للولا جيدة.

كان الرئيس الأسبق أصيب بكوفيد أول مرة خلال رحلة إلى كوبا بين ديسمبر/كانون الأول 2020 ويناير/كانون الثاني 2021. وقد تلقى أربع جرعات لقاحية آخرها في أبريل/نيسان.

ويتضمن جدول أعمال لولا مواعيد كثيرة في أماكن متعددة في البلاد.