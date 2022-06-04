توقيع اتفاقية تعاون بين الكشافة الفلسطينية والتونسية » صحيفة الرأي الإلكترونية

– مبارك الدوسري – تونس

وقع رئيس جمعية الكشافة الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب مع القائد العام للكشافة التونسية محمد علي الخياري، أمس بمقر وزارة الشباب والرياضة في تونس، اتفاقية تعاون بين جمعية الكشافة الفلسطينية، والكشافة التونسية، في إطار تعزيز وتشبيك العلاقات التونسية الفلسطينية في مجال الانشطة الكشفية والشبابية، بحضور وزير الشباب والرياضة في تونس كمال دقيش ، وسفير فلسطين بتونس السيد هايل الفاهوم، والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي، ونائب المدير الاقليمي مدير الطرق التربوية رفعت السباعي.

وتضمنت الاتفاقية تعزيز آليات التواصل والمتابعة وتبادل الثقافات المختلفة بين الجهتين، وتعزيز المهارات الكشفية وتبادل الخبرات الكشفية والمجتمعية بين طرفي الاتفاق وهياكلهم التخصصية، وتنفيذ أنشطة وفعاليات مشتركة بين الكشافة التونسية والكشافة الفلسطينية، وتسهيل وترتيب إجراءات المشاركات الخارجية والداخلية التي يستضيفها الطرفان، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين مسؤولي القيادة والمراحل الكشفية المختلفة، وعقد لقاءات سنوية تجمع ممثلي الجمعيتين لدراسة الأنشطة والفعاليات المشتركة.

كما نصت الاتفاقية على المشاركة في تدريبات قيادية مشتركة وتسهيل تنظيم مخيمات كشفية لمجموعات وافواج كشفية فلسطينية وتونسية، والتشجيع على عقد اتفاقيات توأمة بين مجموعات كشفية فلسطينية وأفواج كشفية تونسية، وتنفيذ دورات تدريبية كشفية مشتركة بين الكشافة التونسية والكشافة الفلسطينية لكافة المراحل الكشفية، وعقد اجتماعات افتراضية دورية بين ممثلي الجمعيتين لمناقشة التوجهات العامة المشتركة إقليميا وعالميا.