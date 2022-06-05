توقعات طقس اليوم ..أمطار رعدية وارتفاع درجات الحرارة على هذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية خاصة الشرقية منها، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32كم/ساعة وتزداد سرعة الرياح لتصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية نهارًا بسرعة 10-25 كم/ساعة تتحول ليلاً شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 5-15 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.