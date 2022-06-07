توثيق الطلاق الشفهي يحفظ الحقوق.. فيديو

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن قضية الخلع حق مقرر ولا يوجد قاعدة في الشرع أو القانون ترغم الإنسان على العيش مع شخص آخر دون رغبة منه في ذلك، مؤكدًا أن توثيق الطلاق الشفهي يحفظ الحقوق.

وأضاف النجار، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه ليس من مروءة الرجل العيش مع امرأة تكره معيشته، والنبي (صلى الله عليه وسلم) بمجرد أن استشعر عدم رغبة زوجته ابنة الجون في الحياة معه قال لها إلحقي بأهلك.

وأوضح أن هناك قاسمًا مشتركًا بين الزوجين يؤدي بالطرفين للوصول إلى الطلاق وعدم إكمال مسيرة الزواج، لافتًا إلى أن إعلام الزوج زوجته الأولى بالزواج الثاني حق شرعي وأخلاقي. وعن سن حضانة الأطفال أكد أن أقل سن للحضانة وصل إليه جمهور الفقهاء هو 15 عامًا.

وأكد أن سن حضانة الأطفال ليس فيه إجماع؛ لأن المسألة خلافية، ولم يؤخذ هذا الحكم بالهوى. وعن الطلاق الشفهي أكد أن التوثيق فيه حفظ للحقوق، لافتًا إلى أنه من حق الولد أن يكون في حضن أمه بمرحلة التكوين.