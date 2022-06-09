توتنهام يدخل سباق التعاقد لضم موراتا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن دخول نادي توتنهام في سباق التعاقد مع النجم الإسباني ألفارو موراتا مهاجم فريق أتلتيكو مدريد.

يأتي ذلك في ظل رغبة الفريق اللندني في تعزيز خط هجمومه في الموسم الكروي الجديد بضم موراتا.

ومن جانبه طلب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام من إدارة النادي، ضرورة التعاقد مع بديل الثنائي هاري كين وسون هيونج مين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن توتنهام يفكر جديا في عودة موراتا إلى الدوري الانجليزي مرة أخرى، خاصة بعد تجربته السابقة مع تشيلسي.

يذكر أن موراتا قد لعب في آخر موسمين مع يوفينتوس على سبيل الإعارة، وحاولت إدارة البيانكونيري ضمه بشكل نهائي، إلا أنهم لم يتوصلوا لاتفاق مع أتليتكو مدريد.

وخاض موراتا مع يوفينتوس في الموسم المنصرم 48 مباراة، ونجح في تسجيل 12 هدفا، وقدم 9 تمريرات حاسمة.