تنفيذ 3 قوافل علاجية مجانية متخصصة في طب الأسنان بالقاهرة والبحر الأحمر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات المتخصصة في مجال طب الأسنان لـ 467 مواطن من خلال 3 قوافل، تم تنفيذها بمحافظتي القاهرة والبحر الأحمر، خلال شهر مايو الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل المتخصصة في مجال طب الأسنان، تقدم خدمات علاج اللثة، وحشو الأسنان، وتنظيف الجير، لافتًا إلى عقد ندوات تثقيفية توعوية مصاحبة للقوافل حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها في المراحل المبكرة، حيث قدمت الندوات خدماتها التوعوية لـ 570 مواطن.

ومن جانبه، نوه الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، إلى أنه تم وضع خطة لتنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة في المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية بشكل دوري.

وذكر «حسن» أنه تم عقد 6 دورات تدريبية، مصحوبة بورش عمل في مختلف مجالات طب الأسنان، ومنها علاج الأسنان التجميلي، والاستعاضة السنية الثابتة والقشور التجميلية، وذلك خلال الشهر الماضي، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم والتدريب المهني، بهدف رفع كفاءة أطباء الأسنان في مختلف محافظات الجمهورية.

مضيفًا أنه تم عقد دورة تدريبية لـ ٤٠ طبيب أسنان بمحافظة البحر الأحمر، كما تم المرور علي مستشفى الغردقة العام، ومركز صحة الأم والطفل للإطمئنان علي توافر المستلزمات وجودة الخدمة المقدمة للمواطن المصري من أهالي البحر الأحمر.