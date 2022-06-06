تنظيف مرشح الهواء (الفلتر) الخاص بأجهزة التكييف يُقلل من استهلاك الطاقة وكالة الأنباء السعودية







الرياض 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واس

أبرزت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (#لتبقى) عدة نصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة.

وجاءت النصائح عبر مجموعتين، الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف وتتمثل في:

1- اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة.

2- التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة.

3- كلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة (المستوى الأخضر)؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للطاقة.

أما المجموعة الثانية، فتأتي بعد شراء أجهزة التكييف وتتمثل في:

1- تثبيت درجة حرارة المكيف على ( 24 درجة مئوية ) كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح.

2- إطفاء المكيف عند مغادرة المكان.

3- تنظيف مرشح الهواء (الفلتر) للمكيف كل أسبوعين.

4- إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.

5- الصيانة الدورية لجهاز التكييف مرة واحدة على الأقل في العام.

// انتهى //

17:14ت م

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