تنسيق الشورت مع القميص من عروض الرجل ربيع وصيف 2022 من أميري Amiri

صيفية بامتياز

الشورت الصيفي من دافيد كاتالان David Catalan

من القطع التي لا غنى عنها في خزانة ملابس أي رجل، الشورت العصري من عروض ربيع وصيف 2022. فهو قطعة أنيقة مميّزة، عملية، ومناسبة لكل الأوقات خاصة في المصيف وعلى الشاطئ.

صحيح أنه خلال موسمي الخريف والشتاء يمتنع الرجل عن ارتداء الشورت الذي يعتبر قطعة صيفية بامتياز غالباً ما تليق بالمناسبات الصيفية وتتماشى مع درجات الحرارة المرتفعة، لكن الشورت بأشكاله، أساليبه، وألوانه المختلفة يعتبر قطعة أساسية وضرورية في خزانة كل رجل خصوصاً إذا كان يسافر كثيراً ويتنقّل بين البلدان التي تتسم بالحرّ.

الجدير ذكره الى أنه تماماً كسروال الدنيم فإن الشورت قطعة يسهل تنسيقها مع غيرها من القطع وذلك بحسب ما يليق بشخصية كل رجل وبالإطلالة التي يرغب في تعزيزها، من دون أن يفقد أناقته أبداً.

اعتمد الشورت الدنيم باللون الأسود من علامة دافيد كاتالان David Catalan ونسّقه مع قميص مقلّم وصندل صيفي مسطّح لإطلالة منعشة وعملية خلال كل أوقات النهار. كما بإمكانك اختيار الشورت الدنيم بلونه العادي حسب رغبتك وذوقك، فهو الخامة الأهم على الإطلاق، يناسب التيشرت أو القميص الكاجوال، وانتعل مع هذه الإطلالة الحذاء الكاجوال الأبيض.

إذا كنت تريد ارتداء الشورت في رحلاتك الترفيهية وعلى الشاطئ وكنت تبحث عن إطلالة مرحة للغاية، ننصحك بتنسيق الشورت لا سيما المطبّع مع القميص الصيفي القطني باللون الزاهي كالزهري والأزرق الفاتح والأبيض أو غيرها من الألوان المخصّصة للصيف. كذلك، يمكنك تنسيقه مع قميص وبليزر، ولن تكتمل أناقتك سوى مع الشال الصيفي الذي تختاره بلون يليق بلون الشورت أو القميص، كما قد يكون مطبّعاً ليليق بأحدث صيحات الموضة كالموديل الذي شاهدناه لدى دار كازابلانكا Casablanca.

شورت صيفي مطبّع من كازابلانكا Casablanca

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إطلالة أنيقة

شورت صيفي من أكنفاس Aknvas

يمكنك اختيار الشورت بخامة الجبردين، التي تكون أكثر سماكة، إلا أنها مريحة. وحتى لا تقع في حيرة كبيرة، يمكنك ارتداء الشورت باللون الأزرق الفاتح، إذ يناسب هذا اللون الكثير من التيشرتات وحتى القمصان الصيفية كما برز لدى علامة أكنفاس Aknvas.

إلجأ أيضاً الى ارتداء الشورت الكتان باللون الكحلي على سبيل المثال، ونسّقه مع التيشرت الكحلي، لإطلالة أنيقة مناسبة لأوقات التسوّق، أو الحفلات الصيفية الليلية، مع السنيكرز الأبيض، أو الأوف وايت. مع العلم الى أن التيشرت الكات من دون أكمام، من القطع التي تتماشى مع الشورت بشكل كبير، سواء كان من الجينز أو الكتان، اختره بلونك المفضل، مع الجينز، أو بالألوان الفاتحة أو تدرّجات الألوان من الكحلي، أو البيج.

من غير المهم أن تتقيّد بالتيشرت الكاجوال لارتدائه مع الشورت، إذ يمكنك ارتداء القميص ذي الأزرار لدمج الكاجوال مع الكلاسيك، على أن يكون القميص خارج الشورت.

شورت صيفي من دافي باريس Davi Paris

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