تلقت دعوات من دول عربية وكشفت عن بلدة والدها وعمر ابنها … الجمهور يسأل وآمال ماهر تجيب | خبر



تواصلت المطربة آمال ماهر مع جمهورها وردت على أسئلتهم التي تلقتها عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram.

وكشفت آمال ماهر من خلال إجابتها على الأسئلة عن اسم ألبومها الجديد والذي اختارت له “حالة نادرة”.

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إجابات آمال ماهر

وأوضحت آمال ماهر أنها تتولى إنتاج الألبوم عن طريق شركتها.

إجابات آمال ماهر

وبالطبع تلقت آمال ماهر اسئلة كثيرة حول ابنها الذي ظهر معها في كواليس حفلها في العلمين الجديدة وقالت إنه كل شيء في حياتها.

إجابات آمال ماهر

كما كشفت أنه يبلغ من العمر 18 عاما قائلة: عمر عنده 18 سنة وأنا خلفته وأنا عندي 18 سنة، وطبعا بحس أنه كل حاجة في حياتي.

إجابات آمال ماهر

كما أجابت آمال ماهر على سؤال حول وزنها وطولها وقالت: طولي 176 ووزني 64.

إجابات آمال ماهر

وتلقت آمال ماهر طلبات لإحياء حفلات سواء داخل مصر أو خارجها، داخل مصر طلب منها أن تحيي حفلا في كفر الشيخ وأكدت أنها توافق بالطبع لأنها بلد والدها وتحديدع “فوّه” كما طلب منها أن تحيي حفلات في الكويت وتونس.

إجابات آمال ماهر

إجابات آمال ماهر

إجابات آمال ماهر

إجابات آمال ماهر

على جانب آخر، استعرضت آمال ماهر إطلالتها في حفل العلمين الجديدة، ونشرت صور من الحفل.

آمال ماهر

اختارت آمال ماهر اللون الأبيض لإطلالتها مع “جمبسوت” أظهر رشاقتها، ولكن.

آمال ماهر

تنفيذ الـ”جمبسوت” أفسد إطلالة آمال ماهر، فاستخدام “تول” خفيف وقصته غير المتقنة، مع شغل التطريزات الواصلة بين الخامتين المستخدمتين في “الجمبسوت” لم يكن موفقا تماما.

آمال ماهر

وقدمت آمال ماهر خلال الحفل أغنتين من ألبومها الجديد، الأولى تحمل اسم “ذرة رجولة” والثانية “الحكاية في مشهدين”، كما أكدت خلال الحفل أن ألبومها سيصدر قريبا، وقدمت باقة طربية متنوعة ومميزة من أغانيها بجانب عدد من أغاني كبار نجوم الطرب مثل فيروز ووردة وأم كلثوم.

آمال ماهر

وبدأت آمال ماهر حفلها وانهته بأغنية “طوبة فوق طوبة”، مع تفاعل كبير من الجمهور، الذين استقبلوها بالزغاريد، مرفرفرين الأعلام المصرية عاليا.

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