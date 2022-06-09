تقنية البنات بالأحساء توقع مذكرة تفاهم مع نادي الفتح الرياضي » صحيفة الرأي الإلكترونية

علياء الناظري – الأحساء

برعاية مدير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية سعادة المهندس بدر العبدالواحد، وقعت الكلية التقنية للبنات بالأحساء صباح اليوم الأربعاء الموافق 9/11/1443هـ مذكرة تفاهم مع نادي الفتح الرياضي وذلك بمقر الكلية.

أشارت بدورها عميدة الكلية الأستاذة سارة الصرعاوي إلى أن الكلية تسعى بشكل جاد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة المبنية على رؤية 2030 حيث

لا يقتصر دورها على التدريب فحسب بل تهدف إلى توفير بيئة تدريبية حديثة وآمنة مع تقديم خدمات شاملة لدعم المتدربات وتعزيز مشاركتهم من خلال تأهيليهن وتمكينهن بعدة مجالات ومن بينها المجالات الرياضية.

كما بينت بدورها بأن هذه المذكرة تهدف إلى تحقيق التعاون والتكامل في تمكين ونشر ممارسة الرياضة بطريقة سليمة من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تعزز هذه الجوانب، راجية من الله أن يعود ذلك بالنفع على متدربات الكلية خاصة والمجتمع عامة.

وأضاف سعادة المدير العام للتدريب التقني والمهني المهندس بدر العبدالواحد بأن المذكرة تأتي استشعاراً للدور التكاملي بين الجهتين في تحقيق الرؤى والتطلعات للقيادة الرشيدة في دعم القطاعات الرياضية ودعم التكامل بين القطاعات بما يحقق المنفعة العامة، مبيناً دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم أنشطة المتدربات بتوجيه من معالي المحافظ الدكتور أحمد الفهيد.

من جانب آخر افتتح المهندس بدر العبد الواحد مع الوفد الزائر الملعب الرياضي بالكلية والتي تم إنشاؤه مؤخراً بدعم سخي من المؤسسة لدعم مبادرة الكلية في تفعيل الأنشطة الرياضية.