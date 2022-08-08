تقطّع السبل بآلاف السائحين في الصين

تقطّعت السبل بعشرات الآلاف من السائحين على جزيرة هاينان الصينية المشهورة بقضاء العطلات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقاً لتقارير وسائل إعلام حكومية صينية.

وذكرت وسائل إعلام حكومية صينية، أمس، أنه تم إلغاء رحلات الطيران وخدمات السكك الحديدية إلى مدينة سانيا الواقعة بجزيرة هاينان في جنوب الصين، بعد اكتشاف مئات عدة من حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» على الجزيرة، التي عادة ما يشار إليها بأنها «هاواي الصين».

وقال نائب عمدة مدينة سانيا إنه يوجد حالياً أكثر من 80 ألف سائح في المدينة، في حين أن العديد من الزائرين لديهم منازل عطلات هناك، ويقيم نحو 30 ألفاً في الفنادق، التي وفقاً للتقارير تقدم خصم 50% على الغرف للضيوف الذين ليس بإمكانهم المغادرة حالياً.

وتم تعليق عمل جميع وسائل النقل العام في المدينة، فيما ألغى مطار سانيا جميع رحلات الطيران أمس، وفقاً للتلفزيون الرسمي.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن بر الصين الرئيس سجل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 390 إصابة مصحوبة بأعراض، و478 بلا أعراض.