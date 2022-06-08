تقترب من معجزة.. كيف واجهت مصر أزمة القمح وسط الحرب الأوكرانية؟



استبقت مصر بخطوات لتأمين احتياجاتها من القمح وسط أزمة توريد عالمية بفعل الحرب الروسية الأوكرانية

وقال وزير الزراعة المصري السيد القصير أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية لمواجهة أزمة القمح، موضحاً أنه تم توريد أكثر 3 ملايين و740 ألف طن قمح من المزارعين المحليين حتى الآن، موضحاً أن التوريد ما زال مستمرًا.

وأضاف القصير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء الأربعاء أن الدولة قدمت العديد من التيسيرات لنجاح موسم التوريد في إطر توجه الدولة لدعم المزارع.

الحكومة تستهدف شراء 6 ملايين طن قمح



وتستهدف الحكومة المصرية شراء ما بين 5 إلى 6 ملايين طن قمح محلي من المزراعين بحسب رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة المصرية، عباس الشناوي.

وطالب وزير الزراعة السيد القصير الفلاحين بضرورة دعم الدولة في هذه الظروف التى يوجهها العالم خلال الفترة الحالية.

ويواجه نحو 276 مليون شخص حول العالم مجاعة بسب نقص الغذاء الذي ارتفعت تحذيرات تقارير أممية بشأنها مع احتدام الحرب الروسية الأوكرانية التى القت بظلالها على حركة التجارة العالمية ودفعت أسعار أغلب السلع الغذائية للارتفاع بنسب وصلت إلى 30%.

مصر أكبر مستور للقمح في العالم



ويقدر حجم استهلاك القمح في مصر نحو 18 مليون طن سنوياً، بينما تم زراعة نحو 10 ملايين من الأفدنة خلال هذا العام، ويتم استيراد باقي الاحتياجات المصرية من الخارج.

وأظهرت بيانات سابقة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح حيث قامت باستيراد 12.9 مليون طن في 2020 للحكومة والقطاع الخاص، بينما تسعي الحكومة لتقليل الاستيراد خلال العام الحالي بحسب تصريحات لوزير التموين المصري على مصليحي في اجتماع سابق لمجلس الوزراء.

وتمثلت أبرز 10 دول تعاقدت معها مصر لاستيراد القمح بين فرنسا وليتوانيا والولايات المتحدة وأستراليا وأوكرانيا، وروسيا، ورومانيا، وبلغاريا.

وتتربع روسيا على عرش الدول المصدرة للقمح بحجم 37.3 مليون طن سنوياً، تليها الولايات المتحدة وكندا، بينما تأتي أوكرانيا في المركز الرابع بحجم تصدير 18.1 مليون طن.

رفض شحنة قمح قادمة من الهند



وفي أول تعليق رسمي عن رفض الحكومة المصرية لشحنة قمح قادمة من الهند غير مطابقة للمواصفات، قال السيد القصير وزير الزراعة المصري ” رفضنا الشحنة لحرصنا على المواطن ”

آليات مواجهة أزمة القمح في مصر

قال الدكتور محمد عثمان استاذ الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة عين شمس إن العالم ينتج نحو 730مليون طن قمح سنوياً تستحوذ الصين وحدها على 17%منه، يليها الهند، ورغم أن روسيا تنتج 8% فقط من الإنتاج العالمي إلا أن مصر تعتمد عليها بشكل كبير لذلك يجب فتح أسواق جديدة وهو مابداته الدولة مؤخرا حيث اتجهت نحو الهند ودول أوروبا للتعاقد على كميات قمح في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية

وأضاف لـ “العين الإخبارية” أن آليات مواجهة الأزمة تأتي في مقدمتها اهتمام وزارة الزراعة والمختصين لايجاد حلول لتقليل الفاقد حيث إن إنتاج مصر من القمح يصل 10 ملايين طن لكن نسب الفاقد فيه تتجاوز 40% لكن مع إحكام الرقابة على مزارعي القمح و وضع حوافز ومنحه سعر مناسب للتوريد سترتفع نسب توريد القمح للحكومة عن المعتاد.