تعيين 38 عضوة بقضايا الدولة قرار تاريخي لدعم المرأة المصرية

قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إن المكتسبات التي تحققت للمرأة المصرية في عهد السيسي تعد من أعظم وأهم المكتسبات التي تحققت لها طوال ما يزيد عن قرن، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى وبشكل جاد وبخطوات فعلية لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديا واجتماعيا وقضائيا، بشكل غير مسبوق انطلاقا من الاعتراف بحقوقها ورفض التمييز نحوها.

ونوه عثمان في تصريحات له اليوم، بقرار الرئيس السيسي، رقم 247 لسنة 2022، بتعيين عدد 38 عضوة من أعضاء هيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة ب بمجلس الدولة، قائلا إنه قرار تاريخي يحسب للرئيس السيسي، ليصبح عدد السيدات بمجلس الدولة الآن 136 قاضية بمجلس الدولة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يعد استكمالًا لنهج القيادة السياسية فى منح المرأة المصرية حق التعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون أى تمييز، وهو ما يأتي تأصيلا لمبدأ العدالة والمساواة الدستورية، ويعد مكسبا تاريخيا جديدا يضاف إلى سجل مكتسبات المرأة المصرية.

واختتم نائب الاسكندرية، بالتأكيد على أن تمكين المرأة المصرية قضائيا، قفزة واسعة في إطار تعزيز حقوقها واستكمال بناء الجمهورية الجديدة والدولة المدنية في مصر.