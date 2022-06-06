تعويضات جدة.. الأوراق والمستندات المطلوبة لصرفها



جاء قرار دفع تعويضات مالية للمتضررين من إزالة عقارات في مدينة جدة السعودية، ضمن الموضوعات الأكثر رواجاً على محركات البحث.

وأعلنت لجنة الأحياء العشوائية في جدة، الأحد، بدء تسليم الدفعة الأولى من تعويضات العقارات المُزالة وبمبلغ مليار ريال.

وسيتم صرف التعويضات لباقي المواطنين تباعاً على مراحل عدة، وفق جدول زمني بعد انتهاء أعمال حصر العقارات وتقييمها، واستكمال المواطنين للإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة، وفقا للجنة.

وأكدت اللجنة أنَّ تسليم التعويضات يأتي امتداداً للجهود والمبادرات التي تبذلها القطاعات الحكومية، بهدف إعادة تنظيم الأحياء العشوائية وتعزيز جودة الحياة فيها.

وأوضحت أنَّ أعمال تقييم العقارات تمت عبر لجان مستقلة تضم 6 أعضاء من 4 جهات حكومية تشمل كلاً من وزارة: (الداخلية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، والهيئة العامة لعقارات الدولة)، إضافةً إلى اثنين من المقيِّمين المعتمدين تختارهم الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين.

وقالت إنَّ التقييم تمَّ بناء على معايير فنية لكلِّ حي على حدة، حيث تمَّ تقييم قيمة الأرض منفصلة عن قيمة الأنقاض، ومن لا يمتلك صكاً للأرض يتمُّ تعويضه عن الأنقاض فقط، وأنَّ تقدير العقارات تمَّ بناءً على مساحة وموقع واستعمال الأراضي (سكني، تجاري، أرض فضاء)، أما تقدير سعر البناء فقد اعتمد على نوع البناء ومساحته مثل: (بناء مسلح، شعبي، مستودعات).

وأشارت إلى أنَّ لجان التقييم اعتمدت على اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ودليل المعايير الفنية الصادر من الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين، والمبني على أفضل الممارسات التي تعزز حوكمة التقدير والتقييم العقاري.

المتطلبات الرسمية لصرف تعويضات جدة