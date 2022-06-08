تعليم ينبع ينفذ سلسلة من اللقاءات العلمية بعنوان “اضاءات بحثية”

المناطق_المدينة المنورة

نفذت إدارة تعليم ينبع، سلسلة من اللقاءات العلمية بعنوان “اضاءات بحثية” والتي نظمها قسم التدريب والابتعاث (بنات) على مدى ثلاثة أيام ” عن بعد” بمشاركة مجموعة من أصحاب الخبرة في مجال البحوث العلمية والنشر العلمي .

وأشارت رئيسة قسم التدريب والابتعاث بتعليم ينبع عفاف ساعاتي، إلى اهتمام رؤية المملكة 2030 بالبحث العلمي، وما هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين، من إمكانات لقطاعي التعليم والبحث العلمي باعتباره ركيزة من ركائز التطوير والتحول المنشود، ويأتي ذلك ليؤكد الإيمان بأهمية البحث والتطوير في رفع مستوى المعرفة العام، وتقديم رؤية عن المستقبل، والاتجاه الذي تسير فيه المجالات المعرفيّة، ومدى تطورها.

وأوضحت ساعاتي، أن اللقاءات العلمية المنفذة تهدف إلى تسليط الضوء على علم البحث العلمي، وخلق حراك ثقافي واسع، والاستفادة من الخبرات بما يعود بالنفع على جميع المهتمين والمهتمات بالبحوث العلمية، كما استهدفت مناقشة المواضيع البحثية و ما يتعلق بها من طرائق وأساليب وتقنيات البحث والنشرالعلمي والمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات العلمية.

وأبانت، أن المشاركين في اللقاءات تناولوا عدد من المحاور تضمنت: دور البحث العلمي في تطوير التعليم، أهمية البحث العلمي في تحقيق الأهداف التعليمية لرؤية 2030، مهارات كتابة خطة البحث .