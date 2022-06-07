تعليق بدرية طلبة على إعلان العوضي حقيقة انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة بدرية طلبة، صورة النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، التي نشرها الأخير عبر خاصية ستوري، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وعلقت بدرية طلبة على الصورة قائلة: “الله أكبر”، تعبيرًا عن فرحتها بالثنائي ومدى انسجام العلاقة بين النجمين.

ونشرت الفنانة بدرية طلبة في وقت سابق، صورة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي عبر خاصية ستوري، في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وعلقت بدرية طلبة على الصورة قائلة: “العين فلقت الحجر وجات في الحلوين هما مش هيستغنوا عن بعض والصورة دية هتفضل موجودة”.