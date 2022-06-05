تعفي من رسوم الجهات الحكومية 3 سنوات.. «الشارقة لدعم المشاريع» تطلق حاضنة «روّاد» الافتراضية

أطلقت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حاضنة «روّاد» الافتراضية التي تستهدف الطلاب في آخر سنتين قبل التخرج وخريجي الجامعات والكليات والراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال.



تكاليف المقر

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، سلطان عبد الله بن هدّه السويدي، أنّ تأسيس حاضنة «روّاد» الافتراضية يأتي انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، التي تولي تطوير بيئة وقطاع ريادة الأعمال عناية بالغة، وتضعه في قائمة أولوياتها الحكومية، لتمكين رواد الأعمال ودمجهم في سوق العمل.

وأضاف أنّ الهدف من تأسيس هذه الحاضنة هو تشجيع الطلبة والخريجين ورواد الأعمال لدخول هذا المجال، بشكل يوفر عليهم تكاليف استئجار مقر للأنشطة الاقتصادية التي لا تستدعي وجود مقر واقعي، ولا تتطلب إجراء تفتيش ميداني لها.



تسهيلات للمنتسبين

أوضح السويدي أنّ الحاضنة ستوفر كل ما من شأنه تعزيز بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، وتذليل العقبات التي تعترض الشباب في بداية تأسيس مشروعهم التجاري، وتقديم كافة أوجه الدعم والمتابعة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لضمان استمرارية المشروعات ونجاحها، وذلك من خلال قياس تطورها ونموها بشكل مستمر، وإعداد التقارير الدورية عنها.

وأضاف أنّ الحاضنة ستقدم مجموعة من التسهيلات للأعضاء المنتسبين لها، والتي تشمل الإعفاء من رسوم الجهات الحكومية في إمارة الشارقة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تأسيس المشروع، ورسوم الورش التوعوية والبرامج التدريبية التي تنظمها المؤسسة، إضافة إلى منح صاحب المشروع خصماً بنسبة 50% من رسوم المشاركة في برامج الدبلوم، والبرامج المتخصصة، والأولوية للمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تنظمها المؤسسة والجهات الحكومية.



احتضان الأعمال

من جانبه، قال مدير مؤسسة «روّاد»، حمد علي عبد الله المحمود، إن المؤسسة ستحتضن المشروعات بناءً على مراحل تمتد على خمسة أعوام، لقاء رسوم مالية مشجّعة تتناسب مع مراحل تطور المشروع، وإيراداته، حيث يبدأ احتضان المشروع ضمن المرحلة الأولى في العامين الأول والثاني ضمن حاضنة افتراضية مقابل 3000 درهم فقط لكل عام، وفي العامين الثالث والرابع يحصل صاحب المشروع على حاضنة واقعية مقابل 6000 درهم فقط لكل عام، أمّا في العام الخامس فيمنح المشروع فرصة الحصول على مكتب مستقل في مراكز الأعمال التابعة لشركاء «روّاد»، وبرسوم مخفّضة.

وستعمل الحاضنة على تعزيز فرص التبادل التجاري بين أعضاء المؤسسة من خلال مبادرة (تشبيك)، وتوفير إمكانية استخراج إقامات للعمالة على الرخصة المدعمة بحد أقصى ثلاث إقامات، مع إمكانية دمج وإشراك فئة غير المواطنين من أصحاب المهارات والتخصصات المهنية والأكاديمية ضمن المشروعات المدعمة لاكتساب وتبادل الخبرة.



شروط الانتساب

ولفت المحمود إلى أنّ المؤسسة حددت شروطاً للانتساب للحاضنة، يجب أن يلتزم بها مقدم المشروع حتى يتم قبوله، وهي أن يكون مالك المشروع مواطناً يدير ويملك المشروع بنفسه، وأن يفي بشروط برنامج العضوية، مشدداً على ضرورة أن يكون المشروع ضمن الأنشطة الاقتصادية التي تحددها المؤسسة، بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية.

وأكد أهمية توفير البيانات المالية سنوياً من قبل صاحب المشروع، وتقديمها إلى مؤسسة «روّاد»، وعدم أحقيته في تأجير أو بيع مساحته الافتراضية التي وفرتها له المؤسسة.

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