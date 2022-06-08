تعرف على موعد عرض مسلسل “بيروت 303” 

كشفت الفنانة سلافة معمار، عن الموعد الرسمي لعرض مسلسل ” بيروت303″، على منصة ” شاهد” vip.ونشرت سلافة معمار، صورة من كواليس المسلسل، ظهرت من خلالها بصحبة عابد فهد، وذلك عبر حسابها الرسمي على ” انستغرام”.. وعلقت قائلة “بيروت 303 إبتداءً من 12يونيو على تطبيق شاهد”.وتفاعل متابعو سلافة معمار بشكل واسع مع الصورة التي نشرتها، حيث أكدوا على انتظارهم للعمل الذي سيتم عرضه على منصة ” شاهد”vip.ومسلسل “بيروت 303” من تأليف سيف رضا حامد وإخراج إيلي السمعان وإنتاج شركة الصباح للمنتج صادق الصباح.

والعمل مكون من خمسة عشر حلقة فقط، وتدور أحداثه حول قصة طائرة تحمل الرقم 303 حيث تتعرض لحادث خلال عودتها للعاصمة اللبنانية بيروت

ويشارك في بطولة العمل كل من عابد فهد وسلافة معمار ومعتصم النهار ونادين الراسي، وعدد آخر من النجوم.

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