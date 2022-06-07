تعرف على مواعيد مباريات كرة القدم اليوم الثلاثاء

رهف الكاسريونيو 7, 2022



نقدم لكم مواعيد مباريات كرة القدم اليوم الثلاثاء ، والتى جاءت على النحو التالى:

تصفيات آسيا لكأس العالم

الإمارات X أستراليا – الساعة 8 مساء على قناةbeIN Sports AFC HD  

دوري الأمم الأوروبية

فنلندا  X الجبل الأسود – الساعة 6 مساء       

ألمانيا X إنجلترا – الساعة 8:45 مساء

إيطاليا X المجر – الساعة 8:45 مساء           

البوسنة والهرسك   X رومانيا – الساعة 8:45 مساء          

جزر فاروه  X لوكسمبرج – الساعة 8:45 مساء               

ليتوانيا X تركيا – الساعة 8:45 مساء

تصفيات كأس أمم أفريقيا

زامبيا X جزر القمر – الساعة 3 عصرا      

إسواتيني X  بوركينا فاسو – الساعة 3 عصرا                 

الرأس الأخضر X توجو – الساعة 6 مساء               

رواندا X السنغال – الساعة 9 مساء




washwasha

رهف الكاسريونيو 7, 2022