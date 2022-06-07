تعرف على مواعيد مباريات كرة القدم اليوم الثلاثاء
نقدم لكم مواعيد مباريات كرة القدم اليوم الثلاثاء ، والتى جاءت على النحو التالى:
تصفيات آسيا لكأس العالم
الإمارات X أستراليا – الساعة 8 مساء على قناةbeIN Sports AFC HD
دوري الأمم الأوروبية
فنلندا X الجبل الأسود – الساعة 6 مساء
ألمانيا X إنجلترا – الساعة 8:45 مساء
إيطاليا X المجر – الساعة 8:45 مساء
البوسنة والهرسك X رومانيا – الساعة 8:45 مساء
جزر فاروه X لوكسمبرج – الساعة 8:45 مساء
ليتوانيا X تركيا – الساعة 8:45 مساء
تصفيات كأس أمم أفريقيا
زامبيا X جزر القمر – الساعة 3 عصرا
إسواتيني X بوركينا فاسو – الساعة 3 عصرا
الرأس الأخضر X توجو – الساعة 6 مساء
رواندا X السنغال – الساعة 9 مساء
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