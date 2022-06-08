تعرف على إجراءات سفر العمالة المنزلية عبر جسر الملك فهد

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ما يحتاج إليه المواطنون والخليجيون من إجراءات لقدوم العمالة المنزلية للمملكة، أو السفر للبحرين.

إجراءات سفر العمالة

وبينت المطلوب من خلال انفو جرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواص الاجتماعي بـ”تويتر” جاء فيه الإجراءات الموضحة لدخول العمالة

طلبات قدوم العمالة كالتالي:

لقدوم العمالة المنزلية إلى السعودية إقامة سارية المفعول، وجواز سفر ساري المفعول، ومرافقة صاحب العمل أو عائلته، مع تأمين طبي.

وأشارت إلى أن المطلوب للسفر إلى البحرين إقامة سارية المفعول في دول مجلس التعاون، وجواز سفر ساري المفعول، ومرافقة صاحب العمل أو عائلته.

أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على ضرورة أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص الذي يقودها لعبور الجسر، أو وجود تفويض باسم قائد المركبة بحسب الجهة المعنية.

وجاء ذلك في رد على استفسار أحد المتابعين عبر “تويتر” لحساب المؤسسة، قال فيه: مسافر للبحرين الليلة إن شاء الله. معي سيارة ليست باسمي. وكالة إلكترونية وغيرها مطلوب شي؟ لترد: يلزم تفويض باسم قائد المركبة لدول مجلس التعاون حسب الجهة المعنية.

إحضار ما يثبت ملكيتها

كانت مؤسسة جسر الملك فهد، أعادت مؤخرا التأكيد على ضرورة اعتماد الوثائق الرسمية للسيارة من الجهات المعتمدة، وإحضار ما يثبت ملكيتها، ضمن شروط الانتقال من خلال الجسر إلى مملكة البحرين.

الجدير بالإشارة أن إدارة الجسر تسعى للمساهمة في تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي في البلدان التي نعمل بها من خلال تقديم تجربة سلسة وآمنة ومستدامة في حركة الأفراد والبضائع كما نعزز دور موظفينا ونحرص على رعايتهم وتنمية قدراتهم.

عن الجسر

جسر الملك فهد هو جسر بحري يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، يبلغ طول الجسر نحو 25 كيلو مترا وبعرض 23.2 مترا. يبدأ من جنوب مدينة الخبر السعودية حتى العاصمة البحرينية المنامة، افتتح الجسر رسمياً في 25 نوفمبر 1986 والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أطلق عليه اسم جسر الملك فهد وذلك أثناء الافتتاح نسبة إلى فهد بن عبد العزيز آل سعود، أسـهم هذا الجسر في تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلدين الشقيقين.