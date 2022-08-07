تعرف على أسماء مصابي حادث سمالوط وتفاصيل الحادث

حصلت الفجر على أسماء مصابي حادث سمالوط الذي أسفر عن مصرع واصابة 21 شخص في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل كانت بها عمال وسيارة نقل على طريق سمالوط شمال محافظة المنيا.

وضمت قائمة مصابي حادث سمالوط كل من: “محمد -م” 31 سنة، “امال -م” 60 سنة، “زينب -س” 50 سنة، “زينب -م” 25 سنة، “فايزة -ش” 45 سنة، “فوزية -س” 40 سنة، “حسن -ع” 55 سنة، “هبه -م” 35 سنة، “علي -ح”، “مصطفي -ر” 27 سنة، “كريمة -س”، 50 سنة، “صابرين -م”، و”وليد -م” 23 سنة، مصابون بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بقرية إبوان التابعة لمركز مطاي شمال محافظة المنيا، تم نقل الضحايا والمصابين إلي مستشفي سمالوط التخصصي.

الأجهزة الأمنية بالمنيا

تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم سيارتين أحدهما نقل والاخرى ربع نقل وقد اسفر الحادث عن مصرع 8 اشخاص واصابة 13 اشخاص اخرين وتم نقلهم إلى المستشفى.

رجال الأمن

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل تقل عدد من العمال مع سيارة نصف نقل، تم الدفع بسيارات الاسعاف، حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأرمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

وجدير بالذكر، أصيب 5 أشخاص، مساء أمس السبت، إثر إنقلاب سيارة أجرة “ميكروباص” بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة بشمال محافظة المنيا.

الأجهزة الأمنية في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مغاغة، تتضمن انقلاب سيارة ميكروباص “أجرة” بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية برطباط ونتج عن ذلك إصابة 5 أشخاص جميعهم من ابناء مركز ديرمواس.

سيارات الإسعاف ورجال الأمن

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي وبالفحص تبين إنقلاب الميكروباص في المسافة بين مركزي مغاغة وبني مزار بحري قرية برطباط بشمال المحافظة، ونتج عن الحادث إصابة كل من: عادل محمد 49 عاما، عمر يونس 44 عاما، أحمد لطفي 37 عاما، عمال، بالإضافة إلي السائق وأحد مرافقيه، وجميعهم من أبناء مركز ديرمواس في أقصي جنوب المحافظة، وترواحت الإصابات بين كسور وكدمات وإشتباه ما بعد الإرتجاج وسحجات بانحاء الجسم وتم نقل المصابين إلي مستشفي مغاغة العام لتلقي العلاج.

رجحت التحريات الأولية

رجحت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث مركز مغاغة وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة ورعونة السائق الذي أختلت عجلة القيادة فشل في السيطرة علي السيارة بيده مما أدي إلي إنقلابها علي جانب الطريق.

التحفظ علي السيارة المنكوبة

تم تحرير محضر بالحادث وإنتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسير الحركة بالطريق الصحراوي، وتم التحفظ علي السيارة المنكوبة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت استعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.