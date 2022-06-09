تعادل السعودية والإمارات بالشوط الأول

فهد سليمانيونيو 9, 2022


انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية والإمارات ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا تحت 23 عامًا بالتعادل السلبي.

السعودية والإمارات يتعادلان سلبيًا

وبدأت مباراة السعودية والإمارات بشكل سريع، قبل أن يمنع القائم الهدف الأول للأبيض عند الدقيقة 15، وأطلق نجم الأخضر حامد الغامدي تسديدة قوية تصدى لها الحارس عند الدقيقة 24.

لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

واستمرت المحاولات أملًا في هز الشباك، وأطلق سعود عبدالحميد تسديدة صاروخية عند الدقيقة 32، إلا أن القائم تصدى لها، وأحرز الأخضر هدفًا عند الدقيقة 40، ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الـVAR، لوجود لمسة يد.

وحاول اللاعبون تسجيل هدف في الدقائق الأخير، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية والإمارات المقامة على ملعب لوكوموتيف طشقند بالتعادل بدون أهداف.

السعودية والإمارات
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

ترتيب المجموعة في كأس آسيا تحت 23 عامًا

ويحتل منتخب السعودية الأول لكرة القدم صدارة المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت 23 عامًا برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان، فيما يقع الأبيض في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

الأخضر الأولمبي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT


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فهد سليمانيونيو 9, 2022