تطورات جديدة فى صفقة انتقال هيثم حسن إلى سيلتك الاسكتلندي.. اعرف التفاصيل

اقترب الدولي المصري هيثم حسن، جناح نادي ريال أوفييدو الإسباني، من خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية، بعد أن كشفت تقارير إعلامية عن توصله لاتفاق مع نادي سلتيك الاسكتلندي، تمهيداً للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

هيثم حسن يقترب من نادي سلتيك الاسكتلندي

وبحسب الصحافي المتخصص في أخبار الانتقالات جورج تساروتشاس، فإن هيثم حسن أعطى موافقته النهائية على عرض سلتيك، ووافق على التوقيع على عقد يمتد لأربعة مواسم، في خطوة تعكس رغبة اللاعب في خوض تحد جديد بعد الفترة التي قضاها في الملاعب الإسبانية.

وأشار التقرير إلى أن إدارة ريال أوفييدو لا تمانع في رحيل اللاعب، بعد إبداء موافقتها على إتمام الصفقة، في ظل اقتراب الفريق من إعادة ترتيب أوراقه عقب هبوطه لدوري الدرجة الثانية الإسباني، وهو ما يجعل استمرار هيثم حسن مع النادي خلال الموسم المقبل مستبعدا.

وجاء اهتمام سلتيك بالتعاقد مع الجناح المصري، بعد العروض المميزة التي قدمها بقميص منتخب مصر في مونديال 2026، حيث لفت الأنظار بأدائه الرائع، مما أدى إلى ارتفاع أسهمه في سوق الانتقالات، وبات هدفا لعدد من الأندية الأوروبية.

وأوضح تساروشاس، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن الاتفاق بين اللاعب وسلتيك أصبح شبه مكتمل، فيما تستمر المناقشات بين الناديين حول بعض البنود المتعلقة بالمكافآت والحوافز، قبل التوصل إلى النسخة النهائية من العقد والإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأضاف أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي، وكل ما تبقى هو الانتهاء من التفاصيل النهائية بشأن المكافآت، وهو ما يمهد لانتقال هيثم حسن إلى بطل الدوري الاسكتلندي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويمنح الشرط الجزائي في عقد هيثم حسن مع ريال أوفييدو والبالغ 10 ملايين يورو مرونة كبيرة في إتمام الصفقة، كما يتيح للنادي الراغب في ضمه حسم المفاوضات مقابل دفع القيمة المحددة في العقد.

وبات انتقال هيثم حسن إلى سيلتيك أقرب من أي وقت مضى، في صفقة قد تمثل خطوة مهمة في مسيرة اللاعب، خاصة مع استمرار مشاركة النادي الاسكتلندي في البطولات الأوروبية، ما يمنحه فرصة جديدة لإثبات قدراته على مستوى أعلى خلال الموسم المقبل.