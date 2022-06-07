تطورات جديدة بشأن تعاقد ريال مدريد مع تشواميني

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة بشأن تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع أوريلين تشواميني من صفوف موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب فابريزيو رومانو، متخصص سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه

الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن نادي ريال مدريد سيجري مفاوضات مباشرة مع موناكو مرة أخرى هذا الأسبوع بشأن أوريلين تشواميني.

وتابع رومانو، أن نادي باريس سان جيرمان أيضًا أن يقاتل من اجل التعاقد مع أوريلين تشواميني من صفوف موناكو.

وأشار رومانو، أن ريال مدريد سيركز في مفاوضات الأسبوع المقبل مع موناكو على مناقشة قيمة المتغيرات في الصفقة.

