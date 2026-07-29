يوليو 29, 2026

تطبيق الزمالك يعيد نشر خبر رحيل جون إدوارد بعد حذفه

عمر حسن يوليو 29, 2026
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وأثار التطبيق الرسمي لنادي الزمالك حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك خبرا يؤكد انتهاء مشوار جون إدوارد مع القلعة البيضاء المدير الرياضي، قبل أن يتم حذف المنشور بعد قليل من نشره، ثم يعود مرة أخرى على نفس الصفحة.

وجاء في التدوينة التي تم حذفها ثم إعادة نشرها ما يلي:

رسميًا – انتهت رحلة جون إدوارد مع الزمالك. انتهت رحلة جون إدوارد المدير الرياضي مع نادي الزمالك، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة القلعة البيضاء بشأن بعض الأمور الإدارية. ورحل جون إدوارد بسبب عدم الاتفاق على تفاصيل العمل في المرحلة المقبلة مع إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب.

وأعاد التطبيق الرسمي نشر الخبر من جديد بعد حذفه، مما زاد الجدل بين جماهير الزمالك بشأن موقف المدير الرياضي وتفاصيل رحيله عن النادي.

جون إدوارد
جون إدوارد
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تطبيق الزمالك يعيد نشر خبر رحيل جون إدوارد بعد حذفه

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