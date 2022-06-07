تصفيات كأس العالم.. ماذا قال راشد بن حميد بعد نهاية حلم منتخب الإمارات؟



وجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رسالة عقب نهاية حلم التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب أستراليا إلى المباراة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بفوزه على الإمارات بنتيجة 2-1، وذلك ضمن منافسات الملحق الآسيوي.

وكتب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: الحمدلله قدر الله وماشاء فعل، قدم أبطال الأبيض أداءً طيب”.

وأضاف: “اجتهد الجهاز الإداري والفني لتحقيق الأفضل، نشكر كل من ساند المنتخب، وأملنا بأن القادم أفضل بإذن الله”.

وكان منتخب الإمارات يأمل في مواصلة المشوار ومواجهة بيرو في نهائي الملحق العالمي من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

يذكر أن منتخب الإمارات سبق له التأهل لنهائيات كأس العالم، وذلك في نسخة عام 1990 في إيطاليا.