تصفيات أمم إفريقيا 2023.. تونس تتعادل مع بوتسوانا

اكتفى منتخب تونس اليوم الأحد بالتعادل السلبي أمام مضيفه منتخب بوتسوانا، في إطار الجولة الثانية للمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وفرض منتخب تونس سيطرته على اللعب في الشوط الأول، وصنع العديد من الفرص لكن لم يترجمها لاعبوه إلى أهداف.

وفي الشوط الثاني، تحولت السيطرة إلى منتخب بوتسوانا واستحوذ على الكرة وتقدم للهجوم أمام تراجع منافسه، لكن التسرع غلب على أدائه ولم ينجح لاعبوه في زيارة الشباك التونسية لتبقى النتيجة على ما هي عليه 0-0.

وبهذا التعادل، عزز منتخب تونس صدارته للمجموعة العاشرة برصيد 4 نقاط، فيما تحصل منتخب بوتسوانا على أول نقطة له ليحتل المرتبة الثالثة.

ويتأهل أول منتخبين إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

المصدر: وكالات