تشكيل الأخضر المتوقع لمواجهة كولومبيا

سيقص المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، شريط مبارياته الودية والتحضيرية قبل كأس العالم 2022 في قطر، بمواجهة منتخب كولومبيا.

التشكيل المتوقع لـ الأخضر سيكون مكونًا من: ” محمد العويس، محمد البريك، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، سلمان الفرج، سامي النجعي، عبدالله عطيف، هتان باهبري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان”.

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد كولومبيا

المباراة تنطلق مساء اليوم في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة في مدينة مورسيا الإسبانية.

تاريخ المواجهتين السابقتين

وسبق لـ المنتخب السعودي المواجهة مرتين أمام المنتخب الكولومبي، في إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة، وانتهت المباراة الأولى، التي أقيمت في 6 فبراير 94، بالتعادل بهدف لمثله، بينما انتهت المباراة الثانية في 9 فبراير، بخسارة الأخضر بنتيجة (0-1).