تسجيل نادر لحميد الشاعري ونصائح حسام حسني وأذان الصلاة بصوت حسن أبو الروس .. ملاحظات على الحلقة 3 من “ريفو” | خبر



شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل “ريفو” عدة مفاجآت سواء من ناحية الأحداث أو الاختيارات الموسيقية للحلقة.

مع اللحظات الأولى من الحلقة، ظهر حسن فخر الدين بطريقة الفلاش باك وهو ويسجل لنفسه كلاما عن قدرة الأغنية على التحول إلى آلة للزمن، تأخذنا إلى لحظات جميلة عشناها في الماضي.

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تسجيل نادر

وأثناء عرض شريط لمجموعة من الشباب تستمتع بوقتها كانت الخلفية تمزج بين صوت حسن فخر الدين وتسجيل نادر لإحدى أغنيات الفنان حميد الشاعري وهي “داري دموعك”، من كلمات مجدي خفاجة، والتي صدرت ضمن ألبوم “أكيد” سنة 1986، أما التوزيع الأحدث الذي نسمعه في المسلسل فصدر سنة 2007 بالاشتراك مع مطربة تغني بالإنجليزية اسمها أولين بيرتشي، وبأسلوب الروك.

نصائح حسام حسني

المفاجأة الأكبر كانت ظهور الفنان حسام حسني بشخصيته الحقيقية، من خلال تعاونه مع عازف الجيتار مدحت أباظة (حسن أبو الروس)، أحد أعضاء فريق “ريفو”.

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وظهر حسام حسني في أحد المشاهد وهو ينصح مدحت بعدم التركيز على العزف المصاحب للمطربين، والانضمام لفريق ريفو، ويحكي له أن الموسيقيين كانوا دائما يعرفونه، لكن الناس في الشارع لم يعرفوه إلا بعد أن بدأ في تقديم أعماله الخاصة.

ظهور مدحت أباظة

منذ بداية الحلقات ونحن نتساءل عن شخصية العضو الخامس في فريق ريفو، الذي بدأ مروان وشادي في البحث عنه بعد إعجابهما بعزفه للجيتار في أحد شرائط الكاسيت الخاصة بحسام حسني، وفي بداية الحلقة يلتقي مروان بمدحت خارج الأستوديو الذي يسجل فيه، لكن تحدث بينهما مشادة، ويرفض مدحت الانضمام لهم.

أذان الصلاة بصوت حسن أبو الروس

من الجوانب التي يتميز بها مسلسل “ريفو” سير الأحداث في خطوط متعددة متوازية أحيانا ومتقاطعة أحيانا دون التسبب في إرباك المشاهد، وبالرغم من أننا لا نعرف بعد تطورات علاقة عازف الجيتار مدحت أباظة بفرقة ريفو، إلا أن الحلقة الثالثة تعطينا لمحة سريعة عن تطور شخصيته.

فقرب نهاية الحلقة يظهر مدحت أباظة فجأة وهو يتوضأ وقد أطلق لحيته، لنفاجأ به بعد لحظات يرفع أذان الصلاة بصوته، ويتلقى بعد ذلك زيارة في المسجد من أحد أعضاء الفرقة.

وتواصل مريم (ركين سعد) محاولتها لتجميع كل ما يمكنها الوصول إليه من معلومات حول فرقة “ريفو”، التي فارق والدها الحياة وهو يحاول كتابة فيلم عن قصتها، وتتعرض خلال تلك المحاولة إلى تصرف غادر من شخصية مقربة لها.

وتدور أحداث مسلسل “ريفو”، الذي يعرض عبر منصة Watch iT، حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات اسمها “ريفو”، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة.

المسلسل بطولة صدقي صخر، أمير عيد، ركين سعد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، مينا النجار، محسن محيي الدين، المسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.

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