تريلر Black Adam وقصة الفيلم

طُرح الفيديو الدعائي الأول لفيلم Black Adam الذي يقوم ببطولته الممثل الشهير دواين جونسون “ذا روك” قبل عرضه في السينمات يوم 21 أكتوبر المقبل.



تريلر Black Adam:

وأظهر تريلر الفيلم العديد من اللقطات التي ظهر فيها دواين جونسون في دور بطل خارق لأول مرة، وقد بدأ التحضير لهذا العمل أثناء جائحة كورونا، ويعتبر الفيلم من الأعمال المنتظرة هذا العام.

قصة Black Adam:

تدور أحداث الفيلم حول قصة بطل يحمل نفس الاسم Black Adam، وهي شخصية خيالية ظهرت لأول مرة في القصص الكرتونية المصورة التي تنشرها دي سي كوميكس، في الأربعينيات، ويعرف عن بلاك آدم أنه كان شريراً فاسداً فيما مضى، ثم أصبح بطلاً من نوع مختلف دائمًا غير متوقع تصرفاته، ومعروف بتجاهله للقواعد والاتفاقيات.

فيلم Black Adam من إخراج جومي كوليت سيرا، ويشارك في بطولته بيرس بروسنان، سارة شاهي، ألديس هودج، مع الممثل التونسي مروان كنزاري.

وحرص دواين جونسون مؤخراً على استقبال النجمة العالمية سارة شاهي التي انضمت لطاقم الفيلم، حيث نشر جونسون، صورة للنجمة العالمية صاحبة الـ40 عاماً، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليرحب بها، بعد انضمامها لطاقم عمل الفيلم المقرر إخراجه جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزني القادم Jungle Cruise.