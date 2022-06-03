تريزيجيه مرشح للعودة إلى الأهلي

قامت شركة كرة القدم في صفوف الأهلي بعرض استعادة محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا والمعار إلى باشاك شهير التركي على محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وكثفت إدارة الأهلي المفاوضات مع محمود حسن تريزيجيه وذلك من أجل بحث إمكانية عودته مرة أخرى.

وطالب تريزيجيه إدارة الأهلي بإعطاؤه مهلة من أجل التفكير في العرض خاصة أنه ينتظر وصول بعض العروض الأوروبية للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

ويسعى جهاز كرة القدم في صفوف الأهلي للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل خاصة بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا على يد الوداد المغربي بهدفين نظيفين.

