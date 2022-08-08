ترويج الشائعات بأن الخطيب ضد الدولة أمر يثير للضحك (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدوري المصري ليس في الملعب ولكنه في الزمالك وعلينا أن نبارك له.

الخطيب تحدث بأدب ولياقة

وأضاف خلال برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تحدث أمس لمدة 60 دقيقة بكل أدب ولياقة وهدوء، ولم يذكر أي أسماء.

وأوضح أنه لا يمكن المزايدة على الأهلي أو الخطيب الذي أكد أن الأهلي يحصل على حقه بالقانون فهو يتحلى بالأدب والأخلاقيات العالية “ميخرجش منه العيب”.

شائعات تدعو للضحك

وتابع أن الخطيب إذا خالف توجهات الدولة فلن يدافع عنه فمصر أولا وأي حد يقف ضد الدولة فنحن ضده.

وأشار أحمد موسى إلى أن الخطيب لا يحتاج للدفاع عنه ولا تفسير كلامه ومن يروجون الشائعات بأنه ضد الدولة أمر يدعو للضحك فالخطيب نفسه قال إن مصر فوق الأهلي.

موسى يروي ذكرياته مع عمر أديب

وروى موسى عن ذكرياته مع الإعلامي عمرو أديب الزملكاوي وكانت العلاقة جيدة رغم اختلاف الانتماء وتفوق الأهلي المستمر على الزمالك مشيرا إلى أن التعصب غير مقبول.

وداعب موسى عمرو أديب ضاحكا “الحمد لله إننا مش مع بعض دلوقتي الأهلي كان بياخد كل البطولات وعمرو كان بيقعد بيتنطط ” موجها التحية لزميله عمرو أديب.