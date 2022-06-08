تركيا ترحل أكثر من 34 ألف مهاجر غير نظامي منذ مطلع العام

رحلت السلطات التركية 34 ألفا و112 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي 2022.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن الخطوة تأتي في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش المتعلقة بضبط المهاجرين غير النظاميين من قبل وحدات إنفاذ القانون مستمرة بأقصى سرعة.

وأوضحت أنه يتم إرسال المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم عبر رحلات الطيران العارض (تشارتر) والرحلات المجدولة، لافتة إلى أنه جرى ترحيل 630 أفغانيا إلى بلادهم عبر رحلتي طيران شارتر من ولايتي إسطنبول وأغادير أمس الثلاثاء.

وقالت إنه تم ترحيل 18 ألفا و256 أفغانيا إلى بلادهم منذ 27 يناير الماضي، وأن إجراءات ترحيل 3 آلاف و388 مهاجرا أفغانيا غير نظامي مستمرة.

وأشارت إلى استمرار معاملات 24 ألفا و344 أجنبيا من 89 جنسية في مراكز الترحيل ووحدات إنفاذ القانون تمهيدا لترحيلهم.

المصدر: “الأناضول”