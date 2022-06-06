تركيا تبلغ الناتو اعتماد اسمها Türkiye

أبلغت تركيا حلف شمال الأطلسي “الناتو” بكتابة اسمها بصيغة Türkiye بدلا عن Turkey باللغات الأجنبية.

وجاء ذلك في رسالة بعثتها البعثة الدائمة لتركيا لدى “الناتو” إلى الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.

والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة، اعتمادها تسجيل اسم تركيا بصيغة “Türkiye” عوضا عن “Turkey” في اللغات الأجنبية بناء على طلب أنقرة.

والثلاثاء، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتسجيل اسم تركيا في اللغات الأجنبية المعتمدة لدى المنظمة (التي تستخدم الأحرف اللاتينية) بصيغة “Türkiye”.

وعقب ذلك، أرسلت أنقرة تبليغا لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، من أجل استخدام اسم البلاد بصيغة “Türkiye”.

المصدر: “الأناضول”