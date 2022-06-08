تركيا تبدأ في إنتاج قنابل فائقة الدقة لمسيرات “بيرقدار”

بدأت تركيا في الإنتاج الصناعي واسع النطاق لقنابل Bozok فائقة الدقة التي ستستخدمها مسيّرات “بيرقدار” (Bayraktar TB2). ويتم توجيه القنابل بالليزر.

أفادت بذلك صحيفة Daily Sabah التركية مشيرة إلى أن قنبلة Bozok قد خُضعت لاختبارات نارية ناجحة حيث ازداد مدى عملها حتى 15 كيلومترا، ما يزيد من مدى عمل قنبلة MAM-L التي تستخدمها مسيّرات “بيرقدار” حاليا.

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وعلاوة على ذلك فإن Bozok أقوى وأخف من سابقاتها.

وقال الأخصائيون الأتراك إن القنبلة الجديدة ستزيد إلى حد بعيد من الإمكانات القتالية لمسيّرة “بيرقدار”.

وقد تم تصميم القنبلة الجديدة في معهد تطوير الصناعة الدفاعية التركي. ولم يستبعد الأخصائيون أن تستخدم Bozok في مسيّرات تركية أخرى.

المصدر:” روسيسكايا غازيتا