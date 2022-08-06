ترشيح هشام نزيه لجائزة عالمية في الموسيقى عن Moon knight

بعد انضمامه لعضوية لجان تحكيم جائزة الأوسكار، وترشيحه رسميا لجائزة الإيمي الدولية، حقق الموسيقار هشام نزيه خطوته الثالثة نحو العالمية، بعد ترشيحه رسميا للمنافسة على جائزة الموسيقى التصويرية العالمية Was، حيث ينافس على جائزة Television Composer of the Year، وذلك عن الموسيقى التصويرية لمسلسل Moon knight.

هشام نزيه – الصورة من صفحته الرسمية على الفيس بوك

وقام هشام نزيه بنشر صورة من ترشيحه للجائزة العالمية وعلق عليها عبر صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك قائلا: يا لها من سنة مثيرة، الترشيح الثاني عن موسيقى مسلسل Moon knight.

وسبق أن عبر المخرج المصري محمد دياب عن سعادته بترشيح أول مسلسل عالمي من إخراجه Moon Knight “مون نايت” لثماني جوائز في مسابقة الإيمي الدولية، وتوقف أمام ترشيح الموسيقار المصري هشام نزيه للحصول على جائزة الموسيقى التصويرية، متمنيا أن يتوج بالجائزة في حفل توزيع الجوائز السنوي المقرر إقامته يوم 12 سبتمبر المقبل.

المخرج محمد دياب استقبل الإعلان الرسمي لترشيحات جوائز الإيمي للعام 2022، بمنشور عبر صفحته الرسمية على حسابه بموقع الفيس بوك قال فيه: ‏فخور ان مون نايت ترشح ل ٨ جوائز ايمي… عن التمثيل والتصوير والأكشن والملابس والصوت والموسيقي التصويرية للموهوب هشام نزيه… سنتين من حياتي كمخرج رئيسي و منتج منفذ كللوا بالنجاح ده! الحمد لله.

يذكر أن مسلسل تم ترشيحه رسميا للمنافسة على جوائز أفضل اداء صوتي، أفضل تصوير سينمائي لمسلسل قصير، أفضل موسيقى تصويرية أو تأليف موسيقي، أفضل مونتاج صوتي لمسلسل قصير، أفضل أداء لدوبلير، أفضل أزياء فانتازيا أو خيال علمي، أفضل تنسيق دوبلير في مسلسل درامي.

مسلسل MOON KNIGHT تكلف 160 مليون دولار، وتم تصويره في المجر، وهو أول أعمال المخرج محمد دياب في هوليوود، وفوجيء الجميع في الحلقة السادسة والأخيرة بظهور فتاة مصرية كأول شخصية خارقة في تاريخ الأبطال الخارقين في المسلسلات الأمريكية ومسلسلات مارفل على الإطلاق، ولعبت الدور الممثلة مي القلماوي.

وكانت الحلقة السادسة، قد حققت أعلى مشاهدات حققتها حلقة في تاريخ انتاجات مارفل على الإطلاق وقبلها حصدت الحلقة الخامسة التقييم الأعلى لأية حلقة في مارفل من قبل تقييمات النقاد والقراء المسجلة، وحققت الحلقة الأولى له أعلى تقييم لحلقة افتتاحية في تاريخ مارفل.

وينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال الأبطال الخارقين، وشخصية “فارس الليل” صممها الكاتب دوج مونش، ورسمها الفنان دون بيرلين، وتدور حول بطل خارق وشخصيته في العالم العادي تُدعى مارك سبيكتور، عمل في البحرية الأمريكية، وتحول إلى العمل في وكالة المخابرات المركزية، وبعد أن ترك كلتا المنظمتين وعمل كمرتزق؛ إثر تعرضه للخيانة على يد مديره، تُرك يحارب الموت في الصحراء، في مهمة مرتزقة في مصر، فيما يتولى الكاتب جيرمي سلاتر الإشراف على فريق كتابة العمل.

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