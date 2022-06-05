تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم
يبحث عشاق كرة القدم المصرية، عن طريقة مجانية لمشاهدة ومتابعة المباراة المرتقبة، التى ستجمع منتخب مصر بنظيره منتخب غينيا، المقرر اقامتها مساء اليوم الأحد في إطار منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا.
تنطلق أحداث مباراة مصر ضد غينيا، مساء اليوم الأحد الموافق 5 من يونيو الجاري، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب القاهرة الدولي.
ويستعرض لكم الفجر الرياضي، القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غينيا، كالآتي:-
وتذاع مباراة مصر ضد غينيا عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لإذاعة مباريات التصفيات الإفريقية وبالتحديد قناة beIN Sports 3 HD، إضافة إلى قناة أون تايم سبورت الأرضية.
تردد قناة beIN Sports
التردد: 11013
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 27500
تردد قناة أون تايم سبورتس الأرضية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9
التردد الأرضي «الرقمي»: UHF32
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