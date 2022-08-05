تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022 في الدوري الألماني
يبحث عشاق ومحبو الدوري الألماني في كل مكان على القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد نظيره آينتراخت فرانكفورت في أولى جولات الدوري الألماني الممتاز لموسم 2022.
– القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وإينتراخت فرانكفورت
ويمكنكم مشاهدة مجريات المباراة المرتقبة بين فريقي بايرن ميونخ ونظيره إينتراخت فرانكفورت في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الألماني 2022/2023 عبر شاشة قناة دبي الرياضية وترددها على النحو التالي:
القمر الصناعي العرب سات.
التردد 12130.
الإستقطاب أفقي.
معامل تصحيح الخطأ 3/4.
معدل الترميز 27500.
دقة الجودة HD.
– موعد مباراة بايرن ميونخ ضد آينتراخت
ويلتقي حامل اللقب بايرن ميونخ بنظيره آينتراخت اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الألماني الممتاز.
ويُطلق الحكم صافرة مباراة بايرن ميونخ ضد آينتراخت في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب “كومرزبنك أرينا”.
elfagr