ترتيب مجموعة الموت في دوري الأمم الأوروبية قبل مواجهات الجولة الثالثة

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم موعد إنطلاق مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية والتي شهدت مبارياتها العديد من المفاجآت.

وشهدت مباريات المجموعة الثالثة في الجولة الثانية فوز منتخب إيطاليا على نظيره منتخب المجر بهدفين مقابل هدف، بينما تعادلت إنجلترا أمام ألمانيا بهدف لكل منهما.

ويلتقي المنتخب الإيطالي في الجولة الثالثة نظيره منتخب إنجلترا، بينما يواجه منتخب ألمانيا نظيره المنتخب المجري.

ونعرض لكم ترتيب المجموعة قبل إنطلاق مواجهات الجولة الثالثة:-

1- إيطاليا 4 نقاط.

2- المجر 3 نقاط.

3- ألمانيا نقطتين.

4- إنجلترا نقطة واحدة.

