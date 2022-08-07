ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد 7 أغسطس في الدوري الإنجليزي الممتاز

يتبقى ساعات قليلة على انطلاق مباريات اليوم الأحد الموافق 7 أغسطس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، في نسخته الجديدة 2022.

– مباريات اليوم الأحد

ويلتقي ليستر سيتي بنظيره برنتفورد في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، بينما يحل برايتون ضيفًا على مانشستر يونايتد في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويجهز حامل اللقب مانشستر سيتي لمواجهة نظيره وست هام يونايتد في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

– ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد:

1- توتنهام 3 نقاط.

2- بورنموث 3 نقاط.

3- أرسنال 3 نقاط.

4- نيوكاسل يونايتد 3 نقاط.

5- ليدز يونايتد 3 نقاط.

6- تشيلسي 3 نقاط.

7- فولهام نقطة واحدة.

8- ليفربول نقطة واحدة.

9- برينتفورد 0 نقاط.

10- برايتون 0 نقاط.

11- ليستر سيتي 0 نقاط.

12- مانشستر سيتي 0 نقاط.

13- مانشستر يونايتد 0 نقاط.

14- وست هام 0 نقاط.

15- ولفزهامبتون 0 نقاط.

16- إيفرتون 0 نقاط.

17- استون فيلا 0 نقاط.

18- كريستال بالاس 0 نقاط.

19- نوتنجهام فورست 0 نقاط.

20- ساوثامبتون 0 نقاط.

