تدخين مفرط و”بيرة” ومشكلة إدارة الغضب .. ملاحظات على الحلقة الأولى من “ريفو” | خبر



مشاهدة حلقة واحدة من مسلسل “ريفو”، أحدث أعمال منصة Watch iT الأصلية، أشبه بمشاهدة مسلسلين في نفس الوقت، أحدهما تدور أحداثه في الوقت الحالي، والآخر في تسعينيات القرن الماضي، ومن ناحية التشويق فإن أحدهما لا يقل عن الآخر، ونحاول في السطور التالي رصد أبرز الملاحظات على الحلقة الأولى من المسلسل.

الموسيقى

محور المسلسل قصة فرقة موسيقية ازدهرت في التسعينيات قبل أن تتعثر مسيرتها كما ستكشف الأحداث التالية، ولذلك فمن الطبيعي أن الموسيقى تلعب دورا كبيرا في العمل.

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حتى خلال حلقة واحدة، نجد أن الشريط الموسيقي الخاص بالمسلسل يتنوع بين أشكال موسيقية مختلفة، بداية من الكلاسيكي ومقطوعات موتسارت، مرورا بالروك بأكثر من نكهة، ووصولا إلى البوب المصري في التسعينيات مع إحدى أشهر أغنيات الفنان مصطفى قمر.

النوستالجيا أو الحنين إلى الماضي

تيمة ظهرت من الحلقة الأولى ونالت إعجاب الجمهور، خاصة الشريحة التي تستعيد ذكرياتها في التسعينيات مع المسلسل، مع تفاصيل مثل جهاز “الووكمان” أو شكل الملابس في تلك الفترة، أو أسعار السلع مثل السجائر وأشرطة الكاسيت، التي تضاعفت منذ ذلك الوقت عدة مرات، واختفت شرائط الكاسيت من الاستخدام تقريبا، مفسحة المجال للوسائط الرقمية وأجهزة تشغيلها المختلفة.

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التدخين المفرط

من الملاحظات الملفتة في شخصية مريم (التي تؤديها الفنانة ركين سعد) اعتمادها على تدخين السجائر بشكل كبير في مختلف المواقف التي تتعرض لها، فظهرت في العديد من المشاهد وربما كل مشاهدها في هذه الحلقة وهي تدخن سيجارة تلو الأخرى، لكنها ليست الوحيدة التي تدخن بشراهة في العمل.

البيرة

تفصيلة لم نتعود على مشاهدتها بشكل واضح كما ظهر في مسلسل “ريفو” هي مشاهد شرب الشباب للبيرة، كما ظهر عندما التقى مروان (صدقي صخر) بأصدقاء شادي أشرف (أمير عيد) من الموسيقيين، ليشرب معهم أول زجاجة بيرة في حياته.

إدارة الغضب

تسلط الحلقة الضوء على ما يعرف بإدارة الغضب، وهو مصطلح يشير إلى مجموعة من التقنيات العلاجية النفسية، وبالرغم من أن مريم تنكر وجود مشكلة الغضب المفرط لديها، إلا أنها تعترف بكونها شخصية انفعالية، وبالفعل نشاهدها تنفعل بشدة على المنتج الذي حاول الحصول على أبحاث والدها عن فرقة “ريفو” بعد وفاته، وأيضا في محادثة مع والدتها من كندا بعد الوفاة.

المخدرات

من خلال شخصية ياسمين رحمي (التي تؤديها الفنانة سارة عبد الرحمن) نتعرف على أحد أنواع المخدارت التي انتشرت على نطاق واسع في فترة معينة، وحملت اسم حبوب “صراصير”، الذي يشير إلى عقار الباركينول المستخدم في علاج الشلل الرعاش، والمحظور تداوله بدون وصفة طبية، وسبب تسميته بذلك الاسم أن مدمنه يرى كائنات صغيرة ضمن الهلاوس السمعية والبصرية التي تنتابه مع زيادة الجرعة.

وتدور أحداث مسلسل “ريفو” حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات اسمها “ريفو”، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة.

المسلسل بطولة صدقي صخر، أمير عيد، ركين سعد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، مينا النجار، محسن محيي الدين، المسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.

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