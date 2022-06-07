“تخصصي الطائف” يدشن برنامج “إدارة الحالة” لتنسيق الرعاية الصحية المقدمة للمرضى

دشن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، أولى البرامج التي تبناها مركز التميز المؤسسي والريادة في الخدمات الطبية، وهو برنامج إدارة الحالة، الذي يهدف إلى تقييم وتخطيط وتنسيق الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، والحث على اختيار الخدمات الصحية الشاملة؛ من خلال تعزيز الاتصال الفعال بين مقدّمي الخدمة، وكذلك الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بأعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الإنفاق؛ لضمان استمرارية خدمات رعاية المرضى على الوجه الأكمل.