تحليل رقمي – انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي .. شائعة ترفع عدد الفولورز على انستجرام وتكتسح جوجل | خبر



خلال الساعات الماضية تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي التريند بعد انتشار شائعات حول انفصالهما.

وفي الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين، 6 يونيو، وضح تأثير هذه الشائعة على حسابات ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في Instagram.

زاد عدد متابعين ياسمين عبد العزيز 17 ألفا على Instagram.

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نسبة زيادة عدد متابعين ياسمين عبد العزيز

كما حدث قفزة كبيرة في عدد متابعين أحمد العوضي عبر حسابه على Instagram.

نسبة زيادة عدد متابعين أحمد العوضي

ونفس الأمر في محرك البحث الشهير Google منذ صباح اليوم زادت نسبة البحث عن اسم أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.

مؤشرا البحث عن اسم ياسمين عبد العزيز

والسبب وراء انتشار هذه الشائعات هو إلغاء ياسمين عبد العزيز متابعة أحمد العوضي عبر Instagram بعد يوم واحد من كشفها عن مرورها بوعكة صحية وسفرها إلى سويسرا لإجراء بعض الفحوصات.

ياسمين عبد العزيز

ونشرت ياسمين عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram صورة كتابية لجملة “ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله” وهو ما فسره البعض أنه تلميح منها حول انفصالها.

تعليق ياسمين عبد العزيز

وفي نفس الوقت نشر أحمد العوضي صورة له من سويسرا وهو ما يوضح تواجده مع ياسمين خلال رحلة علاجها.

أحمد العوضي في سويسرا

وكما يحدث كل مرة دخل شقيقها على خط الأزمة، وكتب رسالة لها قال فيها: يا بنتي أنتي ليكي إحنا بعد ربنا وتعبك تعابنا وفرحك فرحنا وإحنا معاكي ووراكي ليوم الدين .. معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله”.

تعليق شقيق ياسمين عبد العزيز

وردت ياسمين عبد العزيز على شقيقها من خلال خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram وكتبت: “أتوكس أنت ياللي بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس”.

أول رسالة من ياسمين عبد العزيز بعد عودتها من رحلة علاج بسويسرا



يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل “اللي مالوش كبير” مع زوجها أحمد العوضي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا خلال عرضه في شهر رمضان الماضي.

ومسلسل “اللي مالوش كبير” من تأليف عمرو محمود ياسين، إنتاج سينرجي، إخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، بدريه طلبة، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، محمود حافظ، بسنت النبراوى، هدى الإتربى، أحمد الرافعى محمود ياسين “جونيور” وآخرين.

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