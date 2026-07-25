تحطم سفينة سياحية في فيينا بعد اصطدام عنيف في الدانوب ولا ضحايا سعوديين بين الركاب

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11:08 مساءً – 25/07/2026 – 5 مشاهدات

تحولت رحلة سياحية هادئة على نهر الدانوب إلى لحظات رعب، بعد تعرض السفينة النهرية MS Anna Katharina لحادث تصادم عنيف فجر الجمعة 24 يوليو 2026، مما أدى إلى انهيار مقدمتها وإصابة 14 راكبا. وأكدت المعلومات الرسمية عدم وجود أي ركاب سعوديين أو خليجيين على متن السفينة، وأن جميع المصابين غادروا المستشفيات لاحقا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت السفينة التابعة لشركة Phoenix Reisen الألمانية والمملوكة لشركة الشحن السويسرية Scylla AG، تبحر ليلاً من براتيسلافا في سلوفاكيا إلى بلدة Weißenkirchen في منطقة Wachau النمساوية، عندما وصلت إلى هويس فيينا-فرودناو في حوالي الساعة 2:45 صباحًا، قبل أن تصطدم بجدار الرصيف ثم ببوابة الهويس حوالي الساعة 4 صباحًا، مما أدى إلى تحطم مقدمة السفينة بشدة وتوقفها. رحلتها.

وكان على متن السفينة نحو 200 راكب، وذكرت وسائل إعلام أوروبية أن غالبية الركاب من الألمان والنمساويين، فيما لم تعلن الشركة أو السلطات عن وجود أي ركاب من السعودية أو دول الخليج على قائمة الركاب.

وأدى الاصطدام إلى إصابة 14 شخصا بإصابات طفيفة إلى متوسطة، نقل ستة منهم إلى المستشفى كإجراء احترازي، قبل أن تؤكد فينيكس رايزن في تحديث لاحق أن جميعهم غادروا المستشفى، فيما تلقى 13 راكبا العلاج على متن الطائرة، ولم تسجل أي إصابات بين أفراد الطاقم.

وعقب الحادث، سارعت الشركة بتنفيذ خطة طوارئ، حيث تم نقل جميع الركاب إلى سفينتين سياحيتين أخريين لاستكمال رحلاتهم، فيما فضل 31 راكبا إنهاء رحلتهم مبكرا وتم نقلهم إلى مدينة باساو الألمانية.

ولا تزال أسباب الحادث مجهولة، فيما أطلقت السلطات النمساوية تحقيقا رسميا لكشف ملابساته، وسط تكهنات أولية بأنه نجم عن خطأ ملاحي أو عطل فني أثناء عبور الهويس، دون صدور نتائج نهائية بعد.

MS Anna Katharina هي سفينة سياحية نهرية فاخرة، يبلغ طولها 135 مترًا وعرضها 11.4 مترًا، وتقوم بتنظيم رحلات سياحية على طول نهر الدانوب، أحد أشهر طرق الرحلات النهرية في أوروبا. وأكدت الشركة أن السفينة ستخضع لإصلاحات شاملة ضمن ساحة متخصصة، بعد أن أصبحت غير صالحة للإبحار نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بمقدمتها.