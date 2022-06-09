تحذير.. مشروبات الطاقة تؤدي للسمنة وتضر بالأسنان

حذر مجلس الصحة الخليجي، من تناول مشروبات الطاقة لما تمثله من خطر على صحة الإنسان.

وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر أن من أهم أضرار مشروبات الطاقة تسببها في الوصول لدرجات عالية من الكافيين، والتي بدورها تتسبب في ظهور بعض الأعراض أهمها الخفقان.

أضرار مشروبات الطاقة

كما تتسبب مشروبات الطاقة في زيادة خطر الإصابة بالسكري النوع الثاني، فضلًا عن تأثيرها على الجهاز العصبي، والقلب والأوعية الدموية لدى الأطفال والمراهقين.

وتساهم هذه المشروبات في التوجه لاستلهام مواد أخرى ضارة والإدمان عليها، كما تؤدي لأضرار كبيرة على صحة الأسنان، فضلًا عن تسببها في الإصابة بالسمنة.

ولا يقف خطر هذه المشروبات على ما تم إيضاحه ولكنها تتسبب كذلك في الإجهاض المتأخر وموت الجنين لدى النساء والحوامل.



تحذيرات من استخدام المشد

وفي وقت سابق، أوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي في تويتر، بفيديو حول حقيقة استخدام (مشد الخصر) بقصد التنحيف أو البحث عن جسم رشيق، وقال: إن استخدامها غير فعال للباحث عن التنحيف، بل إن استخدامها يسبب خطرًا على الشخص، وأن فعاليته لا تقتصر عن عصر الجسم من السوائل والضغط على المعدة بقصد إحساسك بالشبع وهو إحساس كاذب ومؤقت، وإضافة إلى أن مشد الخصر يضعف عضلات الظهر مع الوقت.

نصائح لفقدان الوزن

وأكد المجلس أن من يبحث عن فقدان الوزن يجب عليه اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بشكل منتظم.

وشدد مجلس الصحة الخليجي على عدم الانصياع خلف أي إعلان لسلعة تفقدك الوزن بسهولة وبوقت قياسي، وأن هذه فقط مضيعة للوقت والمال والصحة أيضًا.